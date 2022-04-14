Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Aventis AI (AVENTISAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Aventis AI (AVENTISAI) Information

Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.

Officiel hjemmeside:
https://www.aventisai.io/
Hvidbog:
https://aventis.gitbook.io/wp
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9

Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aventis AI (AVENTISAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 5.74M
$ 5.74M$ 5.74M
Alle tiders Høj:
$ 1,000
$ 1,000$ 1,000
Alle tiders Lav:
$ 0.004626043306547307
$ 0.004626043306547307$ 0.004626043306547307
Nuværende pris:
$ 0.005743
$ 0.005743$ 0.005743

Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Aventis AI (AVENTISAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AVENTISAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AVENTISAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AVENTISAI's tokenomics, kan du udforske AVENTISAI tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.