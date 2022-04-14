Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aventis AI (AVENTISAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aventis AI (AVENTISAI) Information Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. Officiel hjemmeside: https://www.aventisai.io/ Hvidbog: https://aventis.gitbook.io/wp Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9 Køb AVENTISAI nu!

Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aventis AI (AVENTISAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M Alle tiders Høj: $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 Alle tiders Lav: $ 0.004626043306547307 $ 0.004626043306547307 $ 0.004626043306547307 Nuværende pris: $ 0.005743 $ 0.005743 $ 0.005743 Få mere at vide om Aventis AI (AVENTISAI) pris

Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aventis AI (AVENTISAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVENTISAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVENTISAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVENTISAI's tokenomics, kan du udforske AVENTISAI tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje Aventis AI (AVENTISAI) til din portefølje?

Aventis AI (AVENTISAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AVENTISAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AVENTISAI prishistorikken nu!

AVENTISAI Prisprediktion Vil du vide, hvor AVENTISAI måske er på vej hen? Vores AVENTISAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVENTISAI Tokens prisprediktion nu!

