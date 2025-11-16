Autonomi (AUTONOMI) Tokenomics

Markedsværdi:
$ 3.87M
Samlet udbud
$ 1.20B
Cirkulerende forsyning
$ 136.64M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 33.95M
Alle tiders Høj:
$ 0.452
Alle tiders Lav:
$ 0.027318315086072017
Nuværende pris:
$ 0.02829
Autonomi (AUTONOMI) Information

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Officiel hjemmeside:
https://autonomi.com
Hvidbog:
https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper
Block Explorer:
https://arbiscan.io/address/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684

Autonomi (AUTONOMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Autonomi (AUTONOMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AUTONOMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AUTONOMI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AUTONOMI's tokenomics, kan du udforske AUTONOMI tokens live-pris!

Autonomi (AUTONOMI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for AUTONOMI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AUTONOMI Prisprediktion

Vil du vide, hvor AUTONOMI måske er på vej hen? Vores AUTONOMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

