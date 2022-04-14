Aurora (AURORA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aurora (AURORA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aurora (AURORA) Information Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users. Officiel hjemmeside: https://aurora.dev/ Hvidbog: https://doc.aurora.dev/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961 Køb AURORA nu!

Aurora (AURORA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aurora (AURORA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.82M $ 48.82M $ 48.82M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 628.27M $ 628.27M $ 628.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.71M $ 77.71M $ 77.71M Alle tiders Høj: $ 36.1 $ 36.1 $ 36.1 Alle tiders Lav: $ 0.04756432776797119 $ 0.04756432776797119 $ 0.04756432776797119 Nuværende pris: $ 0.07771 $ 0.07771 $ 0.07771 Få mere at vide om Aurora (AURORA) pris

Aurora (AURORA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aurora (AURORA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AURORA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AURORA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AURORA's tokenomics, kan du udforske AURORA tokens live-pris!

Aurora (AURORA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AURORA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AURORA prishistorikken nu!

AURORA Prisprediktion Vil du vide, hvor AURORA måske er på vej hen? Vores AURORA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AURORA Tokens prisprediktion nu!

