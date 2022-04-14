Aura Network (AURA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aura Network (AURA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aura Network (AURA) Information Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future. Officiel hjemmeside: https://aura.network/ Hvidbog: https://docs.aura.network/ Block Explorer: https://aurascan.io/ Køb AURA nu!

Aura Network (AURA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aura Network (AURA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M Alle tiders Høj: $ 0.1999 $ 0.1999 $ 0.1999 Alle tiders Lav: $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 Nuværende pris: $ 0.008667 $ 0.008667 $ 0.008667 Få mere at vide om Aura Network (AURA) pris

Aura Network (AURA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aura Network (AURA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AURA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AURA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AURA's tokenomics, kan du udforske AURA tokens live-pris!

Sådan køber du AURA Er du interesseret i at tilføje Aura Network (AURA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AURA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AURA på MEXC nu!

Aura Network (AURA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AURA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AURA prishistorikken nu!

AURA Prisprediktion Vil du vide, hvor AURA måske er på vej hen? Vores AURA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AURA Tokens prisprediktion nu!

