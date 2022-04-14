Athene Network (ATN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Athene Network (ATN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Athene Network (ATN) Information Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach. Officiel hjemmeside: https://athene.network/ Hvidbog: https://athene.network/pitch-deck Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1c6fded596069ebda2ec079891f10efba2c111aa Køb ATN nu!

Athene Network (ATN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Athene Network (ATN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 252.50K $ 252.50K $ 252.50K Alle tiders Høj: $ 0.5543 $ 0.5543 $ 0.5543 Alle tiders Lav: $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 Nuværende pris: $ 0.000101 $ 0.000101 $ 0.000101 Få mere at vide om Athene Network (ATN) pris

Athene Network (ATN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Athene Network (ATN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATN's tokenomics, kan du udforske ATN tokens live-pris!

Athene Network (ATN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ATN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ATN prishistorikken nu!

ATN Prisprediktion Vil du vide, hvor ATN måske er på vej hen? Vores ATN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ATN Tokens prisprediktion nu!

