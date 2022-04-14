Aster (ATC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aster (ATC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aster (ATC) Information Aster is aiming at “Fintech Coin” constructing a whole new ecosystem as a base currency in Metaverse. Officiel hjemmeside: https://astercoin.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0eb3032bcAc2BE1fa95E296442F225edb80fc3CD Køb ATC nu!

Aster (ATC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aster (ATC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000421 $ 0.0000421 $ 0.0000421 Få mere at vide om Aster (ATC) pris

Aster (ATC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aster (ATC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATC's tokenomics, kan du udforske ATC tokens live-pris!

Sådan køber du ATC Er du interesseret i at tilføje Aster (ATC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ATC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ATC på MEXC nu!

Aster (ATC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ATC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ATC prishistorikken nu!

ATC Prisprediktion Vil du vide, hvor ATC måske er på vej hen? Vores ATC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ATC Tokens prisprediktion nu!

