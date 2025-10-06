UdvekslingDEX+
Den direkte Aster Inu pris i dag er 0.000232 USD. Følg med i realtid ASTERINU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ASTERINU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Aster Inu pris i dag er 0.000232 USD. Følg med i realtid ASTERINU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ASTERINU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Aster Inu-kurs(ASTERINU)

1 ASTERINU til USD direkte pris:

$0.000232
-5.69%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:54:59 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.000232
24H lav
$ 0.00027
24H høj

$ 0.000232
$ 0.00027
$ 0.008002267526781424
$ 0.000230910459771523
-2.11%

-5.68%

-35.74%

-35.74%

Aster Inu (ASTERINU) realtidsprisen er $ 0.000232. I løbet af de sidste 24 timer har ASTERINU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.000232 og et højdepunkt på $ 0.00027, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ASTERINUs højeste pris nogensinde er $ 0.008002267526781424, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000230910459771523.

Når det gælder kortsigtet performance, ASTERINU har ændret sig med -2.11% i løbet af den sidste time, -5.68% i løbet af 24 timer og -35.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Aster Inu (ASTERINU) Markedsinformation

No.2803

$ 229.68K
$ 5.51K
$ 232.00K
990.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.99%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Aster Inu er $ 229.68K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 5.51K. Det cirkulerende forsyning af ASTERINU er 990.00M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 232.00K.

Aster Inu (ASTERINU) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Aster Inu i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000014-5.68%
30 dage$ -0.001708-88.05%
60 dage$ -0.001268-84.54%
90 dage$ -0.001268-84.54%
Aster Inu Prisændring i dag

I dag ASTERINU blev der registreret en ændring på $ -0.000014 (-5.68%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Aster Inu 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.001708 (-88.05%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Aster Inu 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ASTERINU sås en ændring af $ -0.001268 (-84.54%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Aster Inu 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.001268 (-84.54%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Aster Inu (ASTERINU)?

Tjek Aster InuPrishistorik-siden nu.

Hvad er Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAster Inuinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekASTERINUtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Aster Inu på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Aster Inu købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Aster Inu Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Aster Inu (ASTERINU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Aster Inu (ASTERINU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Aster Inu.

Tjek Aster Inu prisprediktion nu!

Aster Inu (ASTERINU) Tokenomics

At forstå tokenomics for Aster Inu (ASTERINU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ASTERINU Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Aster Inu (ASTERINU)

Leder du efter, hvordan du køber Aster Inu? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Aster Inu på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ASTERINU til lokale valutaer

1 Aster Inu(ASTERINU) til VND
6.10508
1 Aster Inu(ASTERINU) til AUD
A$0.00035264
1 Aster Inu(ASTERINU) til GBP
0.00017632
1 Aster Inu(ASTERINU) til EUR
0.00019952
1 Aster Inu(ASTERINU) til USD
$0.000232
1 Aster Inu(ASTERINU) til MYR
RM0.00097208
1 Aster Inu(ASTERINU) til TRY
0.00975096
1 Aster Inu(ASTERINU) til JPY
¥0.035496
1 Aster Inu(ASTERINU) til ARS
ARS$0.33285504
1 Aster Inu(ASTERINU) til RUB
0.01865048
1 Aster Inu(ASTERINU) til INR
0.02059464
1 Aster Inu(ASTERINU) til IDR
Rp3.86666512
1 Aster Inu(ASTERINU) til PHP
0.01361608
1 Aster Inu(ASTERINU) til EGP
￡E.0.01095736
1 Aster Inu(ASTERINU) til BRL
R$0.00124584
1 Aster Inu(ASTERINU) til CAD
C$0.0003248
1 Aster Inu(ASTERINU) til BDT
0.02837824
1 Aster Inu(ASTERINU) til NGN
0.33525856
1 Aster Inu(ASTERINU) til COP
$0.8923068
1 Aster Inu(ASTERINU) til ZAR
R.0.00402984
1 Aster Inu(ASTERINU) til UAH
0.0097324
1 Aster Inu(ASTERINU) til TZS
T.Sh.0.56862736
1 Aster Inu(ASTERINU) til VES
Bs0.051272
1 Aster Inu(ASTERINU) til CLP
$0.218544
1 Aster Inu(ASTERINU) til PKR
Rs0.0655168
1 Aster Inu(ASTERINU) til KZT
0.12249136
1 Aster Inu(ASTERINU) til THB
฿0.00747504
1 Aster Inu(ASTERINU) til TWD
NT$0.00714328
1 Aster Inu(ASTERINU) til AED
د.إ0.00085144
1 Aster Inu(ASTERINU) til CHF
Fr0.0001856
1 Aster Inu(ASTERINU) til HKD
HK$0.00180264
1 Aster Inu(ASTERINU) til AMD
֏0.08848016
1 Aster Inu(ASTERINU) til MAD
.د.م0.00214136
1 Aster Inu(ASTERINU) til MXN
$0.00430592
1 Aster Inu(ASTERINU) til SAR
ريال0.00087
1 Aster Inu(ASTERINU) til ETB
Br0.03564216
1 Aster Inu(ASTERINU) til KES
KSh0.02989088
1 Aster Inu(ASTERINU) til JOD
د.أ0.000164488
1 Aster Inu(ASTERINU) til PLN
0.00085376
1 Aster Inu(ASTERINU) til RON
лв0.00102312
1 Aster Inu(ASTERINU) til SEK
kr0.00219936
1 Aster Inu(ASTERINU) til BGN
лв0.00039208
1 Aster Inu(ASTERINU) til HUF
Ft0.07806104
1 Aster Inu(ASTERINU) til CZK
0.00489288
1 Aster Inu(ASTERINU) til KWD
د.ك0.00007076
1 Aster Inu(ASTERINU) til ILS
0.000754
1 Aster Inu(ASTERINU) til BOB
Bs0.00160312
1 Aster Inu(ASTERINU) til AZN
0.0003944
1 Aster Inu(ASTERINU) til TJS
SM0.00212976
1 Aster Inu(ASTERINU) til GEL
0.00062872
1 Aster Inu(ASTERINU) til AOA
Kz0.21264888
1 Aster Inu(ASTERINU) til BHD
.د.ب0.000087
1 Aster Inu(ASTERINU) til BMD
$0.000232
1 Aster Inu(ASTERINU) til DKK
kr0.00150104
1 Aster Inu(ASTERINU) til HNL
L0.00608304
1 Aster Inu(ASTERINU) til MUR
0.01061168
1 Aster Inu(ASTERINU) til NAD
$0.00401128
1 Aster Inu(ASTERINU) til NOK
kr0.00234784
1 Aster Inu(ASTERINU) til NZD
$0.00040368
1 Aster Inu(ASTERINU) til PAB
B/.0.000232
1 Aster Inu(ASTERINU) til PGK
K0.0009744
1 Aster Inu(ASTERINU) til QAR
ر.ق0.00084216
1 Aster Inu(ASTERINU) til RSD
дин.0.02356656
1 Aster Inu(ASTERINU) til UZS
soʻm2.76190432
1 Aster Inu(ASTERINU) til ALL
L0.01936968
1 Aster Inu(ASTERINU) til ANG
ƒ0.00041528
1 Aster Inu(ASTERINU) til AWG
ƒ0.00041528
1 Aster Inu(ASTERINU) til BBD
$0.000464
1 Aster Inu(ASTERINU) til BAM
KM0.00038976
1 Aster Inu(ASTERINU) til BIF
Fr0.678136
1 Aster Inu(ASTERINU) til BND
$0.00029928
1 Aster Inu(ASTERINU) til BSD
$0.000232
1 Aster Inu(ASTERINU) til JMD
$0.0371316
1 Aster Inu(ASTERINU) til KHR
0.928
1 Aster Inu(ASTERINU) til KMF
Fr0.098832
1 Aster Inu(ASTERINU) til LAK
5.04347816
1 Aster Inu(ASTERINU) til LKR
රු0.07043056
1 Aster Inu(ASTERINU) til MDL
L0.00393704
1 Aster Inu(ASTERINU) til MGA
Ar1.0403576
1 Aster Inu(ASTERINU) til MOP
P0.00185832
1 Aster Inu(ASTERINU) til MVR
0.0035496
1 Aster Inu(ASTERINU) til MWK
MK0.4013832
1 Aster Inu(ASTERINU) til MZN
MT0.0148248
1 Aster Inu(ASTERINU) til NPR
रु0.03281408
1 Aster Inu(ASTERINU) til PYG
1.645344
1 Aster Inu(ASTERINU) til RWF
Fr0.337096
1 Aster Inu(ASTERINU) til SBD
$0.00190936
1 Aster Inu(ASTERINU) til SCR
0.00316912
1 Aster Inu(ASTERINU) til SRD
$0.008932
1 Aster Inu(ASTERINU) til SVC
$0.00203
1 Aster Inu(ASTERINU) til SZL
L0.00401128
1 Aster Inu(ASTERINU) til TMT
m0.000812
1 Aster Inu(ASTERINU) til TND
د.ت0.000683008
1 Aster Inu(ASTERINU) til TTD
$0.00157064
1 Aster Inu(ASTERINU) til UGX
Sh0.805504
1 Aster Inu(ASTERINU) til XAF
Fr0.13108
1 Aster Inu(ASTERINU) til XCD
$0.0006264
1 Aster Inu(ASTERINU) til XOF
Fr0.13108
1 Aster Inu(ASTERINU) til XPF
Fr0.023664
1 Aster Inu(ASTERINU) til BWP
P0.00310648
1 Aster Inu(ASTERINU) til BZD
$0.00046632
1 Aster Inu(ASTERINU) til CVE
$0.0220516
1 Aster Inu(ASTERINU) til DJF
Fr0.041064
1 Aster Inu(ASTERINU) til DOP
$0.01486192
1 Aster Inu(ASTERINU) til DZD
د.ج0.03015304
1 Aster Inu(ASTERINU) til FJD
$0.00052432
1 Aster Inu(ASTERINU) til GNF
Fr1.99984
1 Aster Inu(ASTERINU) til GTQ
Q0.00177248
1 Aster Inu(ASTERINU) til GYD
$0.04858544
1 Aster Inu(ASTERINU) til ISK
kr0.028768

Aster Inu Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Aster Inu, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Aster Inu hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Aster Inu

Hvor meget er Aster Inu (ASTERINU) værd i dag?
Den direkte ASTERINU pris i USD er 0.000232 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ASTERINU til USD pris?
Den aktuelle pris på ASTERINUtil USD er $ 0.000232. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Aster Inu?
Markedsværdien for ASTERINU er $ 229.68K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ASTERINU?
Den cirkulerende forsyning af ASTERINU er 990.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ASTERINU?
ASTERINU opnåede en ATH-pris på 0.008002267526781424 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ASTERINU?
ASTERINU så en ATL-pris på 0.000230910459771523 USD.
Hvad er handelsvolumen for ASTERINU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ASTERINU er $ 5.51K USD.
Bliver ASTERINU højere i år?
ASTERINU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ASTERINU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:54:59 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

ASTERINU-til-USD Lommeregner

Beløb

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.000232 USD

Handel ASTERINU

ASTERINU/USDT
$0.000232
$0.000232$0.000232
-5.68%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

