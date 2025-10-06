Hvad er Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture. The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAster Inuinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekASTERINUtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Aster Inu på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Aster Inu købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Aster Inu Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Aster Inu (ASTERINU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Aster Inu (ASTERINU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Aster Inu.

Tjek Aster Inu prisprediktion nu!

Aster Inu (ASTERINU) Tokenomics

At forstå tokenomics for Aster Inu (ASTERINU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ASTERINU Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Aster Inu (ASTERINU)

Leder du efter, hvordan du køber Aster Inu? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Aster Inu på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ASTERINU til lokale valutaer

Prøv konverter

Aster Inu Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Aster Inu, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Aster Inu Hvor meget er Aster Inu (ASTERINU) værd i dag? Den direkte ASTERINU pris i USD er 0.000232 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle ASTERINU til USD pris? $ 0.000232 . Tjek Den aktuelle pris på ASTERINUtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Aster Inu? Markedsværdien for ASTERINU er $ 229.68K USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af ASTERINU? Den cirkulerende forsyning af ASTERINU er 990.00M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på ASTERINU? ASTERINU opnåede en ATH-pris på 0.008002267526781424 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ASTERINU? ASTERINU så en ATL-pris på 0.000230910459771523 USD . Hvad er handelsvolumen for ASTERINU? Direkte 24-timers handelsvolumen for ASTERINU er $ 5.51K USD . Bliver ASTERINU højere i år? ASTERINU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ASTERINU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Aster Inu (ASTERINU) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025