AstroPepeX (APX1) Tokenomics Få vigtig indsigt i AstroPepeX (APX1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AstroPepeX (APX1) Information AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum. Officiel hjemmeside: https://astropepe.io Block Explorer: https://solscan.io/token/8GQa5N9HJT5tW6vg3umYG5us1xHmiU948LfDihg2f8Vf Køb APX1 nu!

AstroPepeX (APX1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AstroPepeX (APX1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 65.00B $ 65.00B $ 65.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Alle tiders Høj: $ 0.00036174 $ 0.00036174 $ 0.00036174 Alle tiders Lav: $ 0.00000005135126203 $ 0.00000005135126203 $ 0.00000005135126203 Nuværende pris: $ 0.00002064 $ 0.00002064 $ 0.00002064 Få mere at vide om AstroPepeX (APX1) pris

AstroPepeX (APX1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AstroPepeX (APX1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APX1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APX1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APX1's tokenomics, kan du udforske APX1 tokens live-pris!

Sådan køber du APX1 Er du interesseret i at tilføje AstroPepeX (APX1) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe APX1, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber APX1 på MEXC nu!

AstroPepeX (APX1) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for APX1 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk APX1 prishistorikken nu!

APX1 Prisprediktion Vil du vide, hvor APX1 måske er på vej hen? Vores APX1 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APX1 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!