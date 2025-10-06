UdvekslingDEX+
Den direkte AppLovin pris i dag er 640.97 USD. Følg med i realtid APPON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk APPON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte AppLovin pris i dag er 640.97 USD. Følg med i realtid APPON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk APPON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om APPON

APPON Prisinfo

Hvad er APPON

APPON Officiel hjemmeside

APPON Tokenomics

APPON Prisprognose

APPON Historik

APPON Købsguide

APPON-til-fiat-valutaomregner

APPON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

AppLovin Logo

AppLovin-kurs(APPON)

1 APPON til USD direkte pris:

$640.97
$640.97$640.97
-0.06%1D
USD
AppLovin (APPON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:52:50 (UTC+8)

AppLovin (APPON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 605.15
$ 605.15$ 605.15
24H lav
$ 703
$ 703$ 703
24H høj

$ 605.15
$ 605.15$ 605.15

$ 703
$ 703$ 703

$ 726.556761752886
$ 726.556761752886$ 726.556761752886

$ 470.4602767878368
$ 470.4602767878368$ 470.4602767878368

+0.01%

-0.06%

+7.41%

+7.41%

AppLovin (APPON) realtidsprisen er $ 640.97. I løbet af de sidste 24 timer har APPON handlet mellem et lavpunkt på $ 605.15 og et højdepunkt på $ 703, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APPONs højeste pris nogensinde er $ 726.556761752886, mens den laveste pris nogensinde er $ 470.4602767878368.

Når det gælder kortsigtet performance, APPON har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -0.06% i løbet af 24 timer og +7.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AppLovin (APPON) Markedsinformation

No.2779

$ 282.04K
$ 282.04K$ 282.04K

$ 173.26K
$ 173.26K$ 173.26K

$ 282.04K
$ 282.04K$ 282.04K

440.03
440.03 440.03

440.02629993
440.02629993 440.02629993

ETH

Den nuværende markedsværdi på AppLovin er $ 282.04K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 173.26K. Det cirkulerende forsyning af APPON er 440.03, med et samlet udbud på 440.02629993. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 282.04K.

AppLovin (APPON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for AppLovin i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.3848-0.06%
30 dage$ -42.32-6.20%
60 dage$ +140.97+28.19%
90 dage$ +140.97+28.19%
AppLovin Prisændring i dag

I dag APPON blev der registreret en ændring på $ -0.3848 (-0.06%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

AppLovin 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -42.32 (-6.20%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

AppLovin 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage APPON sås en ændring af $ +140.97 (+28.19%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

AppLovin 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +140.97 (+28.19%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for AppLovin (APPON)?

Tjek AppLovinPrishistorik-siden nu.

Hvad er AppLovin (APPON)

AppLovin er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAppLovininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAPPONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om AppLovin på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din AppLovin købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

AppLovin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AppLovin (APPON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AppLovin (APPON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AppLovin.

Tjek AppLovin prisprediktion nu!

AppLovin (APPON) Tokenomics

At forstå tokenomics for AppLovin (APPON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om APPON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du AppLovin (APPON)

Leder du efter, hvordan du køber AppLovin? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe AppLovin på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

APPON til lokale valutaer

1 AppLovin(APPON) til VND
16,867,125.55
1 AppLovin(APPON) til AUD
A$974.2744
1 AppLovin(APPON) til GBP
487.1372
1 AppLovin(APPON) til EUR
551.2342
1 AppLovin(APPON) til USD
$640.97
1 AppLovin(APPON) til MYR
RM2,685.6643
1 AppLovin(APPON) til TRY
26,939.9691
1 AppLovin(APPON) til JPY
¥98,068.41
1 AppLovin(APPON) til ARS
ARS$919,612.4784
1 AppLovin(APPON) til RUB
51,527.5783
1 AppLovin(APPON) til INR
56,898.9069
1 AppLovin(APPON) til IDR
Rp10,682,829.0602
1 AppLovin(APPON) til PHP
37,618.5293
1 AppLovin(APPON) til EGP
￡E.30,273.0131
1 AppLovin(APPON) til BRL
R$3,442.0089
1 AppLovin(APPON) til CAD
C$897.358
1 AppLovin(APPON) til BDT
78,403.4504
1 AppLovin(APPON) til NGN
926,252.9276
1 AppLovin(APPON) til COP
$2,465,266.7655
1 AppLovin(APPON) til ZAR
R.11,133.6489
1 AppLovin(APPON) til UAH
26,888.6915
1 AppLovin(APPON) til TZS
T.Sh.1,571,004.6506
1 AppLovin(APPON) til VES
Bs141,654.37
1 AppLovin(APPON) til CLP
$603,793.74
1 AppLovin(APPON) til PKR
Rs181,009.928
1 AppLovin(APPON) til KZT
338,419.3406
1 AppLovin(APPON) til THB
฿20,652.0534
1 AppLovin(APPON) til TWD
NT$19,735.4663
1 AppLovin(APPON) til AED
د.إ2,352.3599
1 AppLovin(APPON) til CHF
Fr512.776
1 AppLovin(APPON) til HKD
HK$4,980.3369
1 AppLovin(APPON) til AMD
֏244,453.1386
1 AppLovin(APPON) til MAD
.د.م5,916.1531
1 AppLovin(APPON) til MXN
$11,896.4032
1 AppLovin(APPON) til SAR
ريال2,403.6375
1 AppLovin(APPON) til ETB
Br98,472.2211
1 AppLovin(APPON) til KES
KSh82,582.5748
1 AppLovin(APPON) til JOD
د.أ454.44773
1 AppLovin(APPON) til PLN
2,358.7696
1 AppLovin(APPON) til RON
лв2,826.6777
1 AppLovin(APPON) til SEK
kr6,076.3956
1 AppLovin(APPON) til BGN
лв1,083.2393
1 AppLovin(APPON) til HUF
Ft215,667.1759
1 AppLovin(APPON) til CZK
13,518.0573
1 AppLovin(APPON) til KWD
د.ك195.49585
1 AppLovin(APPON) til ILS
2,083.1525
1 AppLovin(APPON) til BOB
Bs4,429.1027
1 AppLovin(APPON) til AZN
1,089.649
1 AppLovin(APPON) til TJS
SM5,884.1046
1 AppLovin(APPON) til GEL
1,737.0287
1 AppLovin(APPON) til AOA
Kz587,506.6923
1 AppLovin(APPON) til BHD
.د.ب240.36375
1 AppLovin(APPON) til BMD
$640.97
1 AppLovin(APPON) til DKK
kr4,147.0759
1 AppLovin(APPON) til HNL
L16,806.2334
1 AppLovin(APPON) til MUR
29,317.9678
1 AppLovin(APPON) til NAD
$11,082.3713
1 AppLovin(APPON) til NOK
kr6,486.6164
1 AppLovin(APPON) til NZD
$1,115.2878
1 AppLovin(APPON) til PAB
B/.640.97
1 AppLovin(APPON) til PGK
K2,692.074
1 AppLovin(APPON) til QAR
ر.ق2,326.7211
1 AppLovin(APPON) til RSD
дин.65,109.7326
1 AppLovin(APPON) til UZS
soʻm7,630,594.0172
1 AppLovin(APPON) til ALL
L53,514.5853
1 AppLovin(APPON) til ANG
ƒ1,147.3363
1 AppLovin(APPON) til AWG
ƒ1,147.3363
1 AppLovin(APPON) til BBD
$1,281.94
1 AppLovin(APPON) til BAM
KM1,076.8296
1 AppLovin(APPON) til BIF
Fr1,873,555.31
1 AppLovin(APPON) til BND
$826.8513
1 AppLovin(APPON) til BSD
$640.97
1 AppLovin(APPON) til JMD
$102,587.2485
1 AppLovin(APPON) til KHR
2,563,880
1 AppLovin(APPON) til KMF
Fr273,053.22
1 AppLovin(APPON) til LAK
13,934,130.1561
1 AppLovin(APPON) til LKR
රු194,585.6726
1 AppLovin(APPON) til MDL
L10,877.2609
1 AppLovin(APPON) til MGA
Ar2,874,301.771
1 AppLovin(APPON) til MOP
P5,134.1697
1 AppLovin(APPON) til MVR
9,806.841
1 AppLovin(APPON) til MWK
MK1,108,942.197
1 AppLovin(APPON) til MZN
MT40,957.983
1 AppLovin(APPON) til NPR
रु90,658.7968
1 AppLovin(APPON) til PYG
4,545,759.24
1 AppLovin(APPON) til RWF
Fr931,329.41
1 AppLovin(APPON) til SBD
$5,275.1831
1 AppLovin(APPON) til SCR
8,755.6502
1 AppLovin(APPON) til SRD
$24,677.345
1 AppLovin(APPON) til SVC
$5,608.4875
1 AppLovin(APPON) til SZL
L11,082.3713
1 AppLovin(APPON) til TMT
m2,243.395
1 AppLovin(APPON) til TND
د.ت1,887.01568
1 AppLovin(APPON) til TTD
$4,339.3669
1 AppLovin(APPON) til UGX
Sh2,225,447.84
1 AppLovin(APPON) til XAF
Fr362,148.05
1 AppLovin(APPON) til XCD
$1,730.619
1 AppLovin(APPON) til XOF
Fr362,148.05
1 AppLovin(APPON) til XPF
Fr65,378.94
1 AppLovin(APPON) til BWP
P8,582.5883
1 AppLovin(APPON) til BZD
$1,288.3497
1 AppLovin(APPON) til CVE
$60,924.1985
1 AppLovin(APPON) til DJF
Fr113,451.69
1 AppLovin(APPON) til DOP
$41,060.5382
1 AppLovin(APPON) til DZD
د.ج83,306.8709
1 AppLovin(APPON) til FJD
$1,448.5922
1 AppLovin(APPON) til GNF
Fr5,525,161.4
1 AppLovin(APPON) til GTQ
Q4,897.0108
1 AppLovin(APPON) til GYD
$134,231.9374
1 AppLovin(APPON) til ISK
kr79,480.28

AppLovin Ressource

For en mere dybdegående forståelse af AppLovin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel AppLovin hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om AppLovin

Hvor meget er AppLovin (APPON) værd i dag?
Den direkte APPON pris i USD er 640.97 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle APPON til USD pris?
Den aktuelle pris på APPONtil USD er $ 640.97. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AppLovin?
Markedsværdien for APPON er $ 282.04K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af APPON?
Den cirkulerende forsyning af APPON er 440.03 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på APPON?
APPON opnåede en ATH-pris på 726.556761752886 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på APPON?
APPON så en ATL-pris på 470.4602767878368 USD.
Hvad er handelsvolumen for APPON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for APPON er $ 173.26K USD.
Bliver APPON højere i år?
APPON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se APPON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:52:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

APPON-til-USD Lommeregner

Beløb

APPON
APPON
USD
USD

1 APPON = 640.97 USD

Handel APPON

APPON/USDT
$640.97
$640.97$640.97
-0.05%

