America Party (APETH) Tokenomics

Få vigtig indsigt i America Party (APETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

America Party (APETH) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for America Party (APETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 574.90K
$ 574.90K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 574.90K
$ 574.90K
Alle tiders Høj:
$ 0.046
$ 0.046
Alle tiders Lav:
$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216
Nuværende pris:
$ 0.0005749
$ 0.0005749

America Party (APETH) Information

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

Officiel hjemmeside:
https://linktr.ee/americaparty
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe60e9BD04ccc0a394f1fDf29874e35a773cb07f4

America Party (APETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for America Party (APETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal APETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange APETH tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår APETH's tokenomics, kan du udforske APETH tokens live-pris!

Sådan køber du APETH

Er du interesseret i at tilføje America Party (APETH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe APETH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

America Party (APETH) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for APETH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

APETH Prisprediktion

Vil du vide, hvor APETH måske er på vej hen? Vores APETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

