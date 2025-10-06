UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte America Party pris i dag er 0.0007463 USD. Følg med i realtid APETH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk APETH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte America Party pris i dag er 0.0007463 USD. Følg med i realtid APETH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk APETH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om APETH

APETH Prisinfo

Hvad er APETH

APETH Officiel hjemmeside

APETH Tokenomics

APETH Prisprognose

APETH Historik

APETH Købsguide

APETH-til-fiat-valutaomregner

APETH Spot

APETH USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

America Party Logo

America Party-kurs(APETH)

1 APETH til USD direkte pris:

$0.0007463
$0.0007463$0.0007463
-0.92%1D
USD
America Party (APETH) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:52:35 (UTC+8)

America Party (APETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0007453
$ 0.0007453$ 0.0007453
24H lav
$ 0.0008003
$ 0.0008003$ 0.0008003
24H høj

$ 0.0007453
$ 0.0007453$ 0.0007453

$ 0.0008003
$ 0.0008003$ 0.0008003

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

-1.05%

-0.91%

-23.56%

-23.56%

America Party (APETH) realtidsprisen er $ 0.0007463. I løbet af de sidste 24 timer har APETH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0007453 og et højdepunkt på $ 0.0008003, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APETHs højeste pris nogensinde er $ 0.041828596012183014, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000003393228455216.

Når det gælder kortsigtet performance, APETH har ændret sig med -1.05% i løbet af den sidste time, -0.91% i løbet af 24 timer og -23.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

America Party (APETH) Markedsinformation

No.2298

$ 746.30K
$ 746.30K$ 746.30K

$ 54.09K
$ 54.09K$ 54.09K

$ 746.30K
$ 746.30K$ 746.30K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Den nuværende markedsværdi på America Party er $ 746.30K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 54.09K. Det cirkulerende forsyning af APETH er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 746.30K.

America Party (APETH) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for America Party i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00000693-0.91%
30 dage$ -0.0008437-53.07%
60 dage$ -0.0021147-73.92%
90 dage$ -0.0068227-90.15%
America Party Prisændring i dag

I dag APETH blev der registreret en ændring på $ -0.00000693 (-0.91%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

America Party 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0008437 (-53.07%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

America Party 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage APETH sås en ændring af $ -0.0021147 (-73.92%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

America Party 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0068227 (-90.15%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for America Party (APETH)?

Tjek America PartyPrishistorik-siden nu.

Hvad er America Party (APETH)

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAmerica Partyinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAPETHtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om America Party på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din America Party købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

America Party Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil America Party (APETH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine America Party (APETH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for America Party.

Tjek America Party prisprediktion nu!

America Party (APETH) Tokenomics

At forstå tokenomics for America Party (APETH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om APETH Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du America Party (APETH)

Leder du efter, hvordan du køber America Party? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe America Party på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

APETH til lokale valutaer

1 America Party(APETH) til VND
19.6388845
1 America Party(APETH) til AUD
A$0.001134376
1 America Party(APETH) til GBP
0.000567188
1 America Party(APETH) til EUR
0.000641818
1 America Party(APETH) til USD
$0.0007463
1 America Party(APETH) til MYR
RM0.003126997
1 America Party(APETH) til TRY
0.031366989
1 America Party(APETH) til JPY
¥0.1141839
1 America Party(APETH) til ARS
ARS$1.070731536
1 America Party(APETH) til RUB
0.059995057
1 America Party(APETH) til INR
0.066249051
1 America Party(APETH) til IDR
Rp12.438328358
1 America Party(APETH) til PHP
0.043800347
1 America Party(APETH) til EGP
￡E.0.035247749
1 America Party(APETH) til BRL
R$0.004007631
1 America Party(APETH) til CAD
C$0.00104482
1 America Party(APETH) til BDT
0.091287416
1 America Party(APETH) til NGN
1.078463204
1 America Party(APETH) til COP
$2.870381745
1 America Party(APETH) til ZAR
R.0.012963231
1 America Party(APETH) til UAH
0.031307285
1 America Party(APETH) til TZS
T.Sh.1.829166374
1 America Party(APETH) til VES
Bs0.1649323
1 America Party(APETH) til CLP
$0.7030146
1 America Party(APETH) til PKR
Rs0.21075512
1 America Party(APETH) til KZT
0.394031474
1 America Party(APETH) til THB
฿0.024045786
1 America Party(APETH) til TWD
NT$0.022978577
1 America Party(APETH) til AED
د.إ0.002738921
1 America Party(APETH) til CHF
Fr0.00059704
1 America Party(APETH) til HKD
HK$0.005798751
1 America Party(APETH) til AMD
֏0.284623894
1 America Party(APETH) til MAD
.د.م0.006888349
1 America Party(APETH) til MXN
$0.013851328
1 America Party(APETH) til SAR
ريال0.002798625
1 America Party(APETH) til ETB
Br0.114654069
1 America Party(APETH) til KES
KSh0.096153292
1 America Party(APETH) til JOD
د.أ0.0005291267
1 America Party(APETH) til PLN
0.002746384
1 America Party(APETH) til RON
лв0.003291183
1 America Party(APETH) til SEK
kr0.007074924
1 America Party(APETH) til BGN
лв0.001261247
1 America Party(APETH) til HUF
Ft0.251107561
1 America Party(APETH) til CZK
0.015739467
1 America Party(APETH) til KWD
د.ك0.0002276215
1 America Party(APETH) til ILS
0.002425475
1 America Party(APETH) til BOB
Bs0.005156933
1 America Party(APETH) til AZN
0.00126871
1 America Party(APETH) til TJS
SM0.006851034
1 America Party(APETH) til GEL
0.002022473
1 America Party(APETH) til AOA
Kz0.684051117
1 America Party(APETH) til BHD
.د.ب0.0002798625
1 America Party(APETH) til BMD
$0.0007463
1 America Party(APETH) til DKK
kr0.004828561
1 America Party(APETH) til HNL
L0.019567986
1 America Party(APETH) til MUR
0.034135762
1 America Party(APETH) til NAD
$0.012903527
1 America Party(APETH) til NOK
kr0.007552556
1 America Party(APETH) til NZD
$0.001298562
1 America Party(APETH) til PAB
B/.0.0007463
1 America Party(APETH) til PGK
K0.00313446
1 America Party(APETH) til QAR
ر.ق0.002709069
1 America Party(APETH) til RSD
дин.0.075809154
1 America Party(APETH) til UZS
soʻm8.884522388
1 America Party(APETH) til ALL
L0.062308587
1 America Party(APETH) til ANG
ƒ0.001335877
1 America Party(APETH) til AWG
ƒ0.001335877
1 America Party(APETH) til BBD
$0.0014926
1 America Party(APETH) til BAM
KM0.001253784
1 America Party(APETH) til BIF
Fr2.1814349
1 America Party(APETH) til BND
$0.000962727
1 America Party(APETH) til BSD
$0.0007463
1 America Party(APETH) til JMD
$0.119445315
1 America Party(APETH) til KHR
2.9852
1 America Party(APETH) til KMF
Fr0.3179238
1 America Party(APETH) til LAK
16.223912719
1 America Party(APETH) til LKR
රු0.226561754
1 America Party(APETH) til MDL
L0.012664711
1 America Party(APETH) til MGA
Ar3.34663309
1 America Party(APETH) til MOP
P0.005977863
1 America Party(APETH) til MVR
0.01141839
1 America Party(APETH) til MWK
MK1.29117363
1 America Party(APETH) til MZN
MT0.04768857
1 America Party(APETH) til NPR
रु0.105556672
1 America Party(APETH) til PYG
5.2927596
1 America Party(APETH) til RWF
Fr1.0843739
1 America Party(APETH) til SBD
$0.006142049
1 America Party(APETH) til SCR
0.010194458
1 America Party(APETH) til SRD
$0.02873255
1 America Party(APETH) til SVC
$0.006530125
1 America Party(APETH) til SZL
L0.012903527
1 America Party(APETH) til TMT
m0.00261205
1 America Party(APETH) til TND
د.ت0.0021971072
1 America Party(APETH) til TTD
$0.005052451
1 America Party(APETH) til UGX
Sh2.5911536
1 America Party(APETH) til XAF
Fr0.4216595
1 America Party(APETH) til XCD
$0.00201501
1 America Party(APETH) til XOF
Fr0.4216595
1 America Party(APETH) til XPF
Fr0.0761226
1 America Party(APETH) til BWP
P0.009992957
1 America Party(APETH) til BZD
$0.001500063
1 America Party(APETH) til CVE
$0.070935815
1 America Party(APETH) til DJF
Fr0.1320951
1 America Party(APETH) til DOP
$0.047807978
1 America Party(APETH) til DZD
د.ج0.096996611
1 America Party(APETH) til FJD
$0.001686638
1 America Party(APETH) til GNF
Fr6.433106
1 America Party(APETH) til GTQ
Q0.005701732
1 America Party(APETH) til GYD
$0.156290146
1 America Party(APETH) til ISK
kr0.0925412

America Party Ressource

For en mere dybdegående forståelse af America Party, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel America Party hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om America Party

Hvor meget er America Party (APETH) værd i dag?
Den direkte APETH pris i USD er 0.0007463 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle APETH til USD pris?
Den aktuelle pris på APETHtil USD er $ 0.0007463. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af America Party?
Markedsværdien for APETH er $ 746.30K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af APETH?
Den cirkulerende forsyning af APETH er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på APETH?
APETH opnåede en ATH-pris på 0.041828596012183014 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på APETH?
APETH så en ATL-pris på 0.000003393228455216 USD.
Hvad er handelsvolumen for APETH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for APETH er $ 54.09K USD.
Bliver APETH højere i år?
APETH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se APETH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:52:35 (UTC+8)

America Party (APETH) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

APETH-til-USD Lommeregner

Beløb

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0007463 USD

Handel APETH

APETH/USDT
$0.0007463
$0.0007463$0.0007463
-1.00%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,429.30
$110,429.30$110,429.30

+0.12%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.78
$3,882.78$3,882.78

-0.32%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03130
$0.03130$0.03130

+4.15%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.47
$186.47$186.47

+0.02%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,429.30
$110,429.30$110,429.30

+0.12%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.78
$3,882.78$3,882.78

-0.32%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.47
$186.47$186.47

+0.02%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.60
$71.60$71.60

+0.97%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5085
$2.5085$2.5085

+0.30%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07261
$0.07261$0.07261

+45.22%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000530
$0.000530$0.000530

+209.94%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005823
$0.0000000000005823$0.0000000000005823

+93.13%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Jump Tom Logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000004539
$0.0000004539$0.0000004539

+51.30%