Den direkte Ant Token pris i dag er 0.0000462 USD. Følg med i realtid ANTY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ANTY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ANTY

ANTY Prisinfo

Hvad er ANTY

ANTY Whitepaper

ANTY Officiel hjemmeside

ANTY Tokenomics

ANTY Prisprognose

ANTY Historik

ANTY Købsguide

ANTY-til-fiat-valutaomregner

ANTY Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Ant Token Logo

Ant Token-kurs(ANTY)

1 ANTY til USD direkte pris:

$0.0000462
$0.0000462
-38.56%1D
USD
Ant Token (ANTY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:55:54 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000366
$ 0.0000366
24H lav
$ 0.00028
$ 0.00028
24H høj

$ 0.0000366
$ 0.0000366

$ 0.00028
$ 0.00028

--
--

--
--

0.00%

-38.56%

-95.38%

-95.38%

Ant Token (ANTY) realtidsprisen er $ 0.0000462. I løbet af de sidste 24 timer har ANTY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000366 og et højdepunkt på $ 0.00028, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ANTYs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, ANTY har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -38.56% i løbet af 24 timer og -95.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ant Token (ANTY) Markedsinformation

--
--

$ 123.43K
$ 123.43K

$ 4.62K
$ 4.62K

--
--

100,000,000
100,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på Ant Token er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 123.43K. Det cirkulerende forsyning af ANTY er --, med et samlet udbud på 100000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.62K.

Ant Token (ANTY) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Ant Token i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000028995-38.56%
30 dage$ -0.0009538-95.38%
60 dage$ -0.0009538-95.38%
90 dage$ -0.0009538-95.38%
Ant Token Prisændring i dag

I dag ANTY blev der registreret en ændring på $ -0.000028995 (-38.56%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Ant Token 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0009538 (-95.38%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Ant Token 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ANTY sås en ændring af $ -0.0009538 (-95.38%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Ant Token 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0009538 (-95.38%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Ant Token (ANTY)?

Tjek Ant TokenPrishistorik-siden nu.

Hvad er Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAnt Tokeninvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekANTYtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Ant Token på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Ant Token købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Ant Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Ant Token (ANTY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Ant Token (ANTY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Ant Token.

Tjek Ant Token prisprediktion nu!

Ant Token (ANTY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ant Token (ANTY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ANTY Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Ant Token (ANTY)

Leder du efter, hvordan du køber Ant Token? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Ant Token på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Ant Token Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Ant Token, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Ant Token hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Ant Token

Hvor meget er Ant Token (ANTY) værd i dag?
Den direkte ANTY pris i USD er 0.0000462 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ANTY til USD pris?
Den aktuelle pris på ANTYtil USD er $ 0.0000462. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Ant Token?
Markedsværdien for ANTY er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ANTY?
Den cirkulerende forsyning af ANTY er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ANTY?
ANTY opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ANTY?
ANTY så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for ANTY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ANTY er $ 123.43K USD.
Bliver ANTY højere i år?
ANTY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ANTY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:55:54 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

