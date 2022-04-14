ANITA AI (ANITA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ANITA AI (ANITA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ANITA AI (ANITA) Information Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value. Officiel hjemmeside: https://voice.itsanita.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AnXE9mZYWReqBw4v5HrY2S2utt42uEtcBGmuCXASvRAi Køb ANITA nu!

ANITA AI (ANITA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ANITA AI (ANITA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.009888 $ 0.009888 $ 0.009888 Alle tiders Lav: $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 Nuværende pris: $ 0.001791 $ 0.001791 $ 0.001791 Få mere at vide om ANITA AI (ANITA) pris

ANITA AI (ANITA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ANITA AI (ANITA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANITA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANITA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANITA's tokenomics, kan du udforske ANITA tokens live-pris!

ANITA AI (ANITA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ANITA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ANITA prishistorikken nu!

ANITA Prisprediktion Vil du vide, hvor ANITA måske er på vej hen? Vores ANITA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ANITA Tokens prisprediktion nu!

