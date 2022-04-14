Andromeda (ANDR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Andromeda (ANDR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Andromeda (ANDR) Information Andromeda is an all on-chain and multi-chain suite of products, tools, and utilities enabled by a decentralized Operating System we call aOS, or Andromeda Operating System. aOS is where Web3 starts. Officiel hjemmeside: https://www.andromedaprotocol.io Block Explorer: https://explorer.stavr.tech/Andromeda-Mainnet Køb ANDR nu!

Andromeda (ANDR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Andromeda (ANDR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Alle tiders Høj: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 Alle tiders Lav: $ 0.002478014012744955 $ 0.002478014012744955 $ 0.002478014012744955 Nuværende pris: $ 0.002527 $ 0.002527 $ 0.002527 Få mere at vide om Andromeda (ANDR) pris

Andromeda (ANDR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Andromeda (ANDR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANDR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANDR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANDR's tokenomics, kan du udforske ANDR tokens live-pris!

Sådan køber du ANDR Er du interesseret i at tilføje Andromeda (ANDR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ANDR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ANDR på MEXC nu!

Andromeda (ANDR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ANDR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ANDR prishistorikken nu!

ANDR Prisprediktion Vil du vide, hvor ANDR måske er på vej hen? Vores ANDR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ANDR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!