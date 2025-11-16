Amped Finance (AMPED) Tokenomics

Amped Finance (AMPED) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Amped Finance (AMPED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:18:40 (UTC+8)
Amped Finance (AMPED) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Amped Finance (AMPED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 536.00K
Alle tiders Høj:
$ 0.35
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
$ 0.00536
Amped Finance (AMPED) Information

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Officiel hjemmeside:
https://amped.finance
Hvidbog:
https://amped.finance/#/whitepaper
Block Explorer:
https://sonicscan.org/token/0x4Cae73a23078e7A94D1e828Fa3bABa5080c04FcA

Amped Finance (AMPED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Amped Finance (AMPED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AMPED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AMPED tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AMPED's tokenomics, kan du udforske AMPED tokens live-pris!

Sådan køber du AMPED

Er du interesseret i at tilføje Amped Finance (AMPED) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AMPED, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Amped Finance (AMPED) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for AMPED hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AMPED Prisprediktion

Vil du vide, hvor AMPED måske er på vej hen? Vores AMPED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

