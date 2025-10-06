Hvad er Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks. Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform.



Derudover kan du:

- TjekAMPEDtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Amped Finance på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Amped Finance købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Amped Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Amped Finance (AMPED) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Amped Finance (AMPED) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Amped Finance.

Tjek Amped Finance prisprediktion nu!

Amped Finance (AMPED) Tokenomics

At forstå tokenomics for Amped Finance (AMPED) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AMPED Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Amped Finance (AMPED)

Leder du efter, hvordan du køber Amped Finance? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Amped Finance på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Amped Finance Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Amped Finance, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvad er den aktuelle AMPED til USD pris? $ 0.00581 . Hvad er markedsværdien af Amped Finance? Markedsværdien for AMPED er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af AMPED? Den cirkulerende forsyning af AMPED er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på AMPED? AMPED opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AMPED? AMPED så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for AMPED? Direkte 24-timers handelsvolumen for AMPED er $ 5.95K USD .

Amped Finance (AMPED) Vigtige brancheopdateringer

