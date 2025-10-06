UdvekslingDEX+
Den direkte Amped Finance pris i dag er 0.00581 USD. Følg med i realtid AMPED til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AMPED prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Amped Finance Logo

Amped Finance-kurs(AMPED)

Amped Finance (AMPED) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:51:13 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) Prisoplysninger (USD)

Amped Finance (AMPED) realtidsprisen er $ 0.00581. I løbet af de sidste 24 timer har AMPED handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00577 og et højdepunkt på $ 0.00584, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AMPEDs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, AMPED har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.33% i løbet af 24 timer og -4.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Amped Finance (AMPED) Markedsinformation

SONIC

Den nuværende markedsværdi på Amped Finance er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 5.95K. Det cirkulerende forsyning af AMPED er --, med et samlet udbud på 100000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 581.00K.

Amped Finance (AMPED) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Amped Finance i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000198-0.33%
30 dage$ -0.00088-13.16%
60 dage$ -0.00138-19.20%
90 dage$ -0.01349-69.90%
Amped Finance Prisændring i dag

I dag AMPED blev der registreret en ændring på $ -0.0000198 (-0.33%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Amped Finance 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00088 (-13.16%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Amped Finance 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage AMPED sås en ændring af $ -0.00138 (-19.20%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Amped Finance 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.01349 (-69.90%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Amped Finance (AMPED)?

Tjek Amped FinancePrishistorik-siden nu.

Hvad er Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAmped Financeinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAMPEDtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Amped Finance på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Amped Finance købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Amped Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Amped Finance (AMPED) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Amped Finance (AMPED) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Amped Finance.

Tjek Amped Finance prisprediktion nu!

Amped Finance (AMPED) Tokenomics

At forstå tokenomics for Amped Finance (AMPED) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AMPED Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Amped Finance (AMPED)

Leder du efter, hvordan du køber Amped Finance? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Amped Finance på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

AMPED til lokale valutaer

Amped Finance Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Amped Finance, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Amped Finance hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Amped Finance

Hvor meget er Amped Finance (AMPED) værd i dag?
Den direkte AMPED pris i USD er 0.00581 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AMPED til USD pris?
Den aktuelle pris på AMPEDtil USD er $ 0.00581. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Amped Finance?
Markedsværdien for AMPED er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AMPED?
Den cirkulerende forsyning af AMPED er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AMPED?
AMPED opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AMPED?
AMPED så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for AMPED?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AMPED er $ 5.95K USD.
Bliver AMPED højere i år?
AMPED kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AMPED prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:51:13 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

