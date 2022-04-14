Ascendia (AMB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ascendia (AMB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ascendia (AMB) Information Powered by the AMB-net blockchain and its AMB token, AirDAO is an ecosystem of innovative, user-friendly dApps accessible through a single dashboard. Officiel hjemmeside: https://ascendia.network/ Hvidbog: https://airdao.io/Ascendia_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://airdao.io/explorer/ Køb AMB nu!

Ascendia (AMB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ascendia (AMB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 567.41K $ 567.41K $ 567.41K Samlet udbud $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Cirkulerende forsyning $ 5.42B $ 5.42B $ 5.42B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 679.90K $ 679.90K $ 679.90K Alle tiders Høj: $ 0.0384 $ 0.0384 $ 0.0384 Alle tiders Lav: $ 0.000100914482264464 $ 0.000100914482264464 $ 0.000100914482264464 Nuværende pris: $ 0.0001046 $ 0.0001046 $ 0.0001046 Få mere at vide om Ascendia (AMB) pris

Ascendia (AMB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ascendia (AMB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AMB's tokenomics, kan du udforske AMB tokens live-pris!

Sådan køber du AMB Er du interesseret i at tilføje Ascendia (AMB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AMB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AMB på MEXC nu!

Ascendia (AMB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AMB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AMB prishistorikken nu!

AMB Prisprediktion Vil du vide, hvor AMB måske er på vej hen? Vores AMB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AMB Tokens prisprediktion nu!

