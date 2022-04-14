All in (ALLIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i All in (ALLIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

All in (ALLIN) Information All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology. Officiel hjemmeside: https://allin.so/ Hvidbog: https://allin.so/litepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9B2b931d6AB97B6A887b2C5d8529537E6FE73Ebe#balances

All in (ALLIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for All in (ALLIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 194.75K $ 194.75K $ 194.75K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 959.37K $ 959.37K $ 959.37K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 203.00K $ 203.00K $ 203.00K Alle tiders Høj: $ 4.75 $ 4.75 $ 4.75 Alle tiders Lav: $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 Nuværende pris: $ 0.203 $ 0.203 $ 0.203 Få mere at vide om All in (ALLIN) pris

All in (ALLIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for All in (ALLIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALLIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALLIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALLIN's tokenomics, kan du udforske ALLIN tokens live-pris!

All in (ALLIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ALLIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ALLIN prishistorikken nu!

