Akita (AKITA) Information AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.. Officiel hjemmeside: https://akita.network/ Hvidbog: https://akita-dao.gitbook.io/akita-dao/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 Køb AKITA nu!

Akita (AKITA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Akita (AKITA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 68.07T $ 68.07T $ 68.07T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0000295 $ 0.0000295 $ 0.0000295 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00000006325 $ 0.00000006325 $ 0.00000006325 Få mere at vide om Akita (AKITA) pris

Akita (AKITA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Akita (AKITA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AKITA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AKITA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AKITA's tokenomics, kan du udforske AKITA tokens live-pris!

Akita (AKITA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AKITA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AKITA prishistorikken nu!

AKITA Prisprediktion Vil du vide, hvor AKITA måske er på vej hen? Vores AKITA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AKITA Tokens prisprediktion nu!

