Akita (AKITA) Tokenomics

Akita (AKITA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Akita (AKITA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Akita (AKITA) Information

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

Officiel hjemmeside:
https://akita.network/
Hvidbog:
https://akita-dao.gitbook.io/akita-dao/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6

Akita (AKITA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Akita (AKITA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 68.07T
$ 68.07T$ 68.07T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.0000295
$ 0.0000295$ 0.0000295
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00000006325
$ 0.00000006325$ 0.00000006325

Akita (AKITA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Akita (AKITA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AKITA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AKITA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AKITA's tokenomics, kan du udforske AKITA tokens live-pris!

Sådan køber du AKITA

Er du interesseret i at tilføje Akita (AKITA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AKITA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Akita (AKITA) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for AKITA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AKITA Prisprediktion

Vil du vide, hvor AKITA måske er på vej hen? Vores AKITA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.