She Rises (AKA) Tokenomics

She Rises (AKA) Information Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games. Officiel hjemmeside: akasha.bloomverse.io Block Explorer: https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump Køb AKA nu!

She Rises (AKA) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 1.93M
Samlet udbud --
Cirkulerende forsyning $ 999.99M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): --
Alle tiders Høj: $ 0.06195
Alle tiders Lav: $ 0.00081776249475836
Nuværende pris: $ 0.0019276

She Rises (AKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for She Rises (AKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AKA's tokenomics, kan du udforske AKA tokens live-pris!

Sådan køber du AKA Er du interesseret i at tilføje She Rises (AKA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AKA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AKA på MEXC nu!

She Rises (AKA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AKA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AKA prishistorikken nu!

AKA Prisprediktion Vil du vide, hvor AKA måske er på vej hen? Vores AKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AKA Tokens prisprediktion nu!

