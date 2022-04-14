Ajuna Network (AJUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ajuna Network (AJUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ajuna Network (AJUN) Information Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network. Officiel hjemmeside: https://ajuna.io/ Hvidbog: https://github.com/ajuna-network/techpaper/raw/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf Block Explorer: https://ajuna.subscan.io/

Ajuna Network (AJUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ajuna Network (AJUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 258.50K $ 258.50K $ 258.50K Alle tiders Høj: $ 0.09152 $ 0.09152 $ 0.09152 Alle tiders Lav: $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 Nuværende pris: $ 0.000517 $ 0.000517 $ 0.000517

Ajuna Network (AJUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ajuna Network (AJUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AJUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AJUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AJUN's tokenomics, kan du udforske AJUN tokens live-pris!

Ajuna Network (AJUN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AJUN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

