AIXCB by Virtuals (AIXCB) Information aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. Officiel hjemmeside: https://aixcbcapital.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIXCB by Virtuals (AIXCB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Alle tiders Høj: $ 0.0635 $ 0.0635 $ 0.0635 Alle tiders Lav: $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 Nuværende pris: $ 0.002703 $ 0.002703 $ 0.002703 Få mere at vide om AIXCB by Virtuals (AIXCB) pris

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIXCB by Virtuals (AIXCB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIXCB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIXCB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIXCB's tokenomics, kan du udforske AIXCB tokens live-pris!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIXCB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AIXCB prishistorikken nu!

AIXCB Prisprediktion Vil du vide, hvor AIXCB måske er på vej hen? Vores AIXCB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIXCB Tokens prisprediktion nu!

