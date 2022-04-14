AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomics

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Information

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

Officiel hjemmeside:
https://aixcbcapital.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIXCB by Virtuals (AIXCB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.69M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 993.51M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.70M
Alle tiders Høj:
$ 0.0635
Alle tiders Lav:
$ 0.000575701489026845
Nuværende pris:
$ 0.002703
AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for AIXCB by Virtuals (AIXCB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AIXCB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AIXCB tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AIXCB's tokenomics, kan du udforske AIXCB tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.