AthenaX9 (AIX9) Information AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics. Officiel hjemmeside: https://www.athenax9.ai/ Hvidbog: https://athena-x9.gitbook.io/athenax9 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x8e306E02ec1EFFC4fDAd3f952fbEEebf3730ae19 Køb AIX9 nu!

AthenaX9 (AIX9) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AthenaX9 (AIX9), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 874.00K $ 874.00K $ 874.00K Alle tiders Høj: $ 0.0136 $ 0.0136 $ 0.0136 Alle tiders Lav: $ 0.000552136560158869 $ 0.000552136560158869 $ 0.000552136560158869 Nuværende pris: $ 0.000874 $ 0.000874 $ 0.000874 Få mere at vide om AthenaX9 (AIX9) pris

AthenaX9 (AIX9) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AthenaX9 (AIX9) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIX9 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIX9 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIX9's tokenomics, kan du udforske AIX9 tokens live-pris!

