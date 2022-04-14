AI Voice Agents (AIVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i AI Voice Agents (AIVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AI Voice Agents (AIVA) Information AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences. Officiel hjemmeside: https://aivoiceagents.xyz/ Hvidbog: https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7 Block Explorer: https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61 Køb AIVA nu!

AI Voice Agents (AIVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AI Voice Agents (AIVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Alle tiders Lav: $ 0.000146898176064245 $ 0.000146898176064245 $ 0.000146898176064245 Nuværende pris: $ 0.000211 $ 0.000211 $ 0.000211 Få mere at vide om AI Voice Agents (AIVA) pris

AI Voice Agents (AIVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AI Voice Agents (AIVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIVA's tokenomics, kan du udforske AIVA tokens live-pris!

