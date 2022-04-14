AI Voice Agents (AIVA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i AI Voice Agents (AIVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
AI Voice Agents (AIVA) Information

AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.

https://aivoiceagents.xyz/
https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7
https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61

AI Voice Agents (AIVA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AI Voice Agents (AIVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

AI Voice Agents (AIVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for AI Voice Agents (AIVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AIVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AIVA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AIVA's tokenomics, kan du udforske AIVA tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.