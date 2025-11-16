AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Tokenomics

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Tokenomics
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16
AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Samlet udbud
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 43.89M
$ 43.89M$ 43.89M
Alle tiders Høj:
$ 14
$ 14$ 14
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
$ 2.09
$ 2.09$ 2.09

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Information

As artificial intelligence reshapes the global economic order, AISPF has made a strong debut as a revolutionary encrypted asset. It is not only a string of digital codes, but also a key to the value of the smart economy era. It redefines the value boundaries of digital assets with a limited total amount and unlimited technological potential.

Officiel hjemmeside:
https://www.aispf.cc
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xb9F516Ad43336ca56EE404E8B92dD5400d91D30c

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AISPF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AISPF tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AISPF's tokenomics, kan du udforske AISPF tokens live-pris!

Sådan køber du AISPF

Er du interesseret i at tilføje AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AISPF, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for AISPF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AISPF Prisprediktion

Vil du vide, hvor AISPF måske er på vej hen? Vores AISPF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

