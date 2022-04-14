AIntivirus (AINTI) Tokenomics Få vigtig indsigt i AIntivirus (AINTI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AIntivirus (AINTI) Information The cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee Officiel hjemmeside: https://www.aintivirus.ai/ Hvidbog: https://www.aintivirus.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BAezfVmia8UYLt4rst6PCU4dvL2i2qHzqn4wGhytpNJW Køb AINTI nu!

AIntivirus (AINTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIntivirus (AINTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Alle tiders Høj: $ 0.8999 $ 0.8999 $ 0.8999 Alle tiders Lav: $ 0.012340955733738045 $ 0.012340955733738045 $ 0.012340955733738045 Nuværende pris: $ 0.03414 $ 0.03414 $ 0.03414 Få mere at vide om AIntivirus (AINTI) pris

AIntivirus (AINTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIntivirus (AINTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AINTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AINTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AINTI's tokenomics, kan du udforske AINTI tokens live-pris!

AIntivirus (AINTI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AINTI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AINTI prishistorikken nu!

AINTI Prisprediktion Vil du vide, hvor AINTI måske er på vej hen? Vores AINTI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AINTI Tokens prisprediktion nu!

