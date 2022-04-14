AIHub (AIH) Tokenomics Få vigtig indsigt i AIHub (AIH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AIHub (AIH) Information AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. Officiel hjemmeside: https://aihub.world/index Hvidbog: https://aihub.world/docs/white_paper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f Køb AIH nu!

AIHub (AIH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIHub (AIH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.74M Samlet udbud $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.77B Alle tiders Høj: $ 1,949.9995 Alle tiders Lav: $ 12.40025526574471 Nuværende pris: $ 17.7413

AIHub (AIH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIHub (AIH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIH's tokenomics, kan du udforske AIH tokens live-pris!

Sådan køber du AIH Er du interesseret i at tilføje AIHub (AIH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AIH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AIH på MEXC nu!

AIHub (AIH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AIH prishistorikken nu!

AIH Prisprediktion Vil du vide, hvor AIH måske er på vej hen? Vores AIH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIH Tokens prisprediktion nu!

