AI Dev Agent (AIDEV) Information AI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Officiel hjemmeside: https://aidevagent.xyz/ Hvidbog: https://aidev-2.gitbook.io/game-dev-agent Block Explorer: https://basescan.org/token/0x62039061c366433e6d075b78905681c19795313c

AI Dev Agent (AIDEV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AI Dev Agent (AIDEV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00909 $ 0.00909 $ 0.00909 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.000262 $ 0.000262 $ 0.000262 Få mere at vide om AI Dev Agent (AIDEV) pris

AI Dev Agent (AIDEV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AI Dev Agent (AIDEV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIDEV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIDEV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIDEV's tokenomics, kan du udforske AIDEV tokens live-pris!

Sådan køber du AIDEV Er du interesseret i at tilføje AI Dev Agent (AIDEV) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AIDEV, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

AI Dev Agent (AIDEV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIDEV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AIDEV prishistorikken nu!

AIDEV Prisprediktion Vil du vide, hvor AIDEV måske er på vej hen? Vores AIDEV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIDEV Tokens prisprediktion nu!

