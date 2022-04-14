Casper AI (AIAGENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Casper AI (AIAGENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Casper AI (AIAGENT) Information The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT. Officiel hjemmeside: www.csprai.com Hvidbog: https://docs.csprai.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d Køb AIAGENT nu!

Casper AI (AIAGENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Casper AI (AIAGENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Alle tiders Høj: $ 0.0198 $ 0.0198 $ 0.0198 Alle tiders Lav: $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 Nuværende pris: $ 0.0011618 $ 0.0011618 $ 0.0011618 Få mere at vide om Casper AI (AIAGENT) pris

Casper AI (AIAGENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Casper AI (AIAGENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIAGENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIAGENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIAGENT's tokenomics, kan du udforske AIAGENT tokens live-pris!

