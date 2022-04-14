AiDoge (AI2) Tokenomics Få vigtig indsigt i AiDoge (AI2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AiDoge (AI2) Information The AiDoge platform provides an AI-driven meme generation experience for users, adapting to the ever-changing crypto world. It employs advanced AI technology to create relevant memes based on user-provided text prompts. Key aspects include the AI-powered meme generator, text-based prompts, and $AI tokens for purchasing credits. Officiel hjemmeside: https://aidoge.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe1283567345349942acdfad3692924a1b16cf3cc Køb AI2 nu!

AiDoge (AI2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AiDoge (AI2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 357.00K $ 357.00K $ 357.00K Alle tiders Høj: $ 0.0001174 $ 0.0001174 $ 0.0001174 Alle tiders Lav: $ 0.000000164951022737 $ 0.000000164951022737 $ 0.000000164951022737 Nuværende pris: $ 0.000000357 $ 0.000000357 $ 0.000000357 Få mere at vide om AiDoge (AI2) pris

AiDoge (AI2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AiDoge (AI2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AI2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AI2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AI2's tokenomics, kan du udforske AI2 tokens live-pris!

