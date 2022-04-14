Agoras (AGRS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agoras (AGRS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Agoras (AGRS) Information Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI. Officiel hjemmeside: https://tau.net/ Hvidbog: https://tau.net/whitepaper_community_draft.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x738865301a9b7dd80dc3666dd48cf034ec42bdda Køb AGRS nu!

Agoras (AGRS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agoras (AGRS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 29.86M $ 29.86M $ 29.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.02 $ 4.02 $ 4.02 Alle tiders Lav: $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 Nuværende pris: $ 0.767 $ 0.767 $ 0.767 Få mere at vide om Agoras (AGRS) pris

Agoras (AGRS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agoras (AGRS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGRS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGRS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGRS's tokenomics, kan du udforske AGRS tokens live-pris!

Agoras (AGRS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AGRS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AGRS prishistorikken nu!

AGRS Prisprediktion Vil du vide, hvor AGRS måske er på vej hen? Vores AGRS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AGRS Tokens prisprediktion nu!

