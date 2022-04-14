AgriDex (AGRI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i AgriDex (AGRI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
AgriDex (AGRI) Information

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

Officiel hjemmeside:
www.agridex.com
Hvidbog:
https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view
Block Explorer:
https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ

AgriDex (AGRI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AgriDex (AGRI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 284.00M
$ 284.00M$ 284.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 26.35M
$ 26.35M$ 26.35M
Alle tiders Høj:
$ 0.17801
$ 0.17801$ 0.17801
Alle tiders Lav:
$ 0.025736374531987804
$ 0.025736374531987804$ 0.025736374531987804
Nuværende pris:
$ 0.02635
$ 0.02635$ 0.02635

AgriDex (AGRI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for AgriDex (AGRI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AGRI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AGRI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

