AgriDex (AGRI) Tokenomics Få vigtig indsigt i AgriDex (AGRI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AgriDex (AGRI) Information AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment. Officiel hjemmeside: www.agridex.com Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view Block Explorer: https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ Køb AGRI nu!

AgriDex (AGRI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AgriDex (AGRI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 284.00M $ 284.00M $ 284.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.35M $ 26.35M $ 26.35M Alle tiders Høj: $ 0.17801 $ 0.17801 $ 0.17801 Alle tiders Lav: $ 0.025736374531987804 $ 0.025736374531987804 $ 0.025736374531987804 Nuværende pris: $ 0.02635 $ 0.02635 $ 0.02635 Få mere at vide om AgriDex (AGRI) pris

AgriDex (AGRI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AgriDex (AGRI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGRI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGRI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGRI's tokenomics, kan du udforske AGRI tokens live-pris!

Sådan køber du AGRI Er du interesseret i at tilføje AgriDex (AGRI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AGRI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AGRI på MEXC nu!

AgriDex (AGRI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AGRI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AGRI prishistorikken nu!

AGRI Prisprediktion Vil du vide, hvor AGRI måske er på vej hen? Vores AGRI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AGRI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!