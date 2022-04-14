iAgent Protocol (AGNT) Tokenomics Få vigtig indsigt i iAgent Protocol (AGNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

iAgent Protocol (AGNT) Information Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.iagentpro.com Hvidbog: https://docs.iagentpro.com Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 Køb AGNT nu!

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for iAgent Protocol (AGNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Alle tiders Høj: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Alle tiders Lav: $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 Nuværende pris: $ 0.001271 $ 0.001271 $ 0.001271 Få mere at vide om iAgent Protocol (AGNT) pris

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for iAgent Protocol (AGNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGNT's tokenomics, kan du udforske AGNT tokens live-pris!

iAgent Protocol (AGNT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AGNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AGNT prishistorikken nu!

AGNT Prisprediktion Vil du vide, hvor AGNT måske er på vej hen? Vores AGNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AGNT Tokens prisprediktion nu!

