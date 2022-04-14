AGII (AGII) Tokenomics Få vigtig indsigt i AGII (AGII), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AGII (AGII) Information AGII It's a AI Tool Generator for web3. The $AGII token powers the AGII platform. All payments for AGII products and services are made using the AGII token. AGII supports secure crypto payment processing methods as well as traditional payment channels such as credit cards, debit cards. This ensures safe and reliable transactions for users and businesses alike and a broader access. Officiel hjemmeside: https://agii.app Hvidbog: https://litepaper.agii.app Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x328fD053C4BB968875aFD9aD0aF36Fcf4A0BddA9 Køb AGII nu!

AGII (AGII) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AGII (AGII), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.80K $ 55.80K $ 55.80K Alle tiders Høj: $ 0.05993 $ 0.05993 $ 0.05993 Alle tiders Lav: $ 0.000011380305014708 $ 0.000011380305014708 $ 0.000011380305014708 Nuværende pris: $ 0.00001116 $ 0.00001116 $ 0.00001116 Få mere at vide om AGII (AGII) pris

AGII (AGII) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AGII (AGII) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGII tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGII tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGII's tokenomics, kan du udforske AGII tokens live-pris!

Sådan køber du AGII Er du interesseret i at tilføje AGII (AGII) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AGII, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AGII på MEXC nu!

AGII (AGII) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AGII hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AGII prishistorikken nu!

AGII Prisprediktion Vil du vide, hvor AGII måske er på vej hen? Vores AGII prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AGII Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!