AERGO (AERGO) Information Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.aergo.io/ Hvidbog: https://paper.aergo.io/AERGO_Whitepaper_v5.2.pdf Block Explorer: https://mainnet.aergoscan.io/ Køb AERGO nu!

AERGO (AERGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AERGO (AERGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.13M $ 54.13M $ 54.13M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 485.00M $ 485.00M $ 485.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.81M $ 55.81M $ 55.81M Alle tiders Høj: $ 0.72092 $ 0.72092 $ 0.72092 Alle tiders Lav: $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 Nuværende pris: $ 0.11161 $ 0.11161 $ 0.11161 Få mere at vide om AERGO (AERGO) pris

AERGO (AERGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AERGO (AERGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AERGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AERGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AERGO's tokenomics, kan du udforske AERGO tokens live-pris!

AERGO (AERGO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AERGO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AERGO prishistorikken nu!

AERGO Prisprediktion Vil du vide, hvor AERGO måske er på vej hen? Vores AERGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AERGO Tokens prisprediktion nu!

