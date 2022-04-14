Aiden Labs (ADN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aiden Labs (ADN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aiden Labs (ADN) Information Aiden Labs is the AI platform that’s helps users access their favorite AI tools, such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Deepseek, through chat apps like Telegram. Users can generate images, videos, and conduct research all in one place for one price. Officiel hjemmeside: https://www.aidenlabs.ai/ Hvidbog: https://aiden-labs.gitbook.io/aiden-labs/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf7A2A10b9f4AA9fBF057620f0da2169FfBC1e134 Køb ADN nu!

Aiden Labs (ADN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aiden Labs (ADN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.20M $ 6.20M $ 6.20M Alle tiders Høj: $ 0.04242 $ 0.04242 $ 0.04242 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00155 $ 0.00155 $ 0.00155 Få mere at vide om Aiden Labs (ADN) pris

Aiden Labs (ADN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aiden Labs (ADN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ADN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ADN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ADN's tokenomics, kan du udforske ADN tokens live-pris!

Sådan køber du ADN Er du interesseret i at tilføje Aiden Labs (ADN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ADN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ADN på MEXC nu!

Aiden Labs (ADN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ADN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ADN prishistorikken nu!

ADN Prisprediktion Vil du vide, hvor ADN måske er på vej hen? Vores ADN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ADN Tokens prisprediktion nu!

