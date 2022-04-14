ACP (ACP) Tokenomics Få vigtig indsigt i ACP (ACP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ACP (ACP) Information Officiel hjemmeside: https://acpcoin.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb496B569a1EDC5c74acEbfa4691A9BB1Eb172924 Køb ACP nu!

ACP (ACP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ACP (ACP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.002565 $ 0.002565 $ 0.002565 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000264 $ 0.0000264 $ 0.0000264 Få mere at vide om ACP (ACP) pris

ACP (ACP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ACP (ACP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ACP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ACP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ACP's tokenomics, kan du udforske ACP tokens live-pris!

Sådan køber du ACP Er du interesseret i at tilføje ACP (ACP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ACP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ACP på MEXC nu!

ACP (ACP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ACP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ACP prishistorikken nu!

ACP Prisprediktion Vil du vide, hvor ACP måske er på vej hen? Vores ACP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ACP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!