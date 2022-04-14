Aagent (AAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aagent (AAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aagent (AAI) Information The first chain-abstracted autonomous agent, simplifying multi-chain transactions with a unified balance and single signature execution. Officiel hjemmeside: https://aagent.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xdf8da8b53baa464a6ce7cac8ecc6d33e1aeab215 Køb AAI nu!

Aagent (AAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aagent (AAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000142 $ 0.0000142 $ 0.0000142 Få mere at vide om Aagent (AAI) pris

Aagent (AAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aagent (AAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AAI's tokenomics, kan du udforske AAI tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje Aagent (AAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Aagent (AAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AAI prishistorikken nu!

AAI Prisprediktion Vil du vide, hvor AAI måske er på vej hen? Vores AAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AAI Tokens prisprediktion nu!

