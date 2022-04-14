AAA Cat (AAACAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i AAA Cat (AAACAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AAA Cat (AAACAT) Information aaa cat is a meme coin on the Sui chain. Officiel hjemmeside: https://aaacatsui.com/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0xd976fda9a9786cda1a36dee360013d775a5e5f206f8e20f84fad3385e99eeb2d::aaa::AAA Køb AAACAT nu!

AAA Cat (AAACAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AAA Cat (AAACAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Alle tiders Høj: $ 0.00399 $ 0.00399 $ 0.00399 Alle tiders Lav: $ 0.000055807348677511 $ 0.000055807348677511 $ 0.000055807348677511 Nuværende pris: $ 0.00010054 $ 0.00010054 $ 0.00010054 Få mere at vide om AAA Cat (AAACAT) pris

AAA Cat (AAACAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AAA Cat (AAACAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AAACAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AAACAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AAACAT's tokenomics, kan du udforske AAACAT tokens live-pris!

AAA Cat (AAACAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AAACAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AAACAT prishistorikken nu!

AAACAT Prisprediktion Vil du vide, hvor AAACAT måske er på vej hen? Vores AAACAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AAACAT Tokens prisprediktion nu!

