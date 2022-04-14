9to5io (9TO5) Tokenomics Få vigtig indsigt i 9to5io (9TO5), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

9to5io (9TO5) Information $9to5 is a memecoin dedicated to all those who work 5 days a week, 9 hours a day. This meme exists to help us escape the rat race and work 24/7 on cryptos. Officiel hjemmeside: https://9to5io.xyz/ Køb 9TO5 nu!

9to5io (9TO5) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 9to5io (9TO5), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.55K $ 20.55K $ 20.55K Samlet udbud $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Cirkulerende forsyning $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.55K $ 20.55K $ 20.55K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om 9to5io (9TO5) pris

9to5io (9TO5) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 9to5io (9TO5) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 9TO5 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 9TO5 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 9TO5's tokenomics, kan du udforske 9TO5 tokens live-pris!

9TO5 Prisprediktion Vil du vide, hvor 9TO5 måske er på vej hen? Vores 9TO5 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 9TO5 Tokens prisprediktion nu!

