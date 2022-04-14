717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomics Få vigtig indsigt i 717ai by Virtuals (WIRE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

717ai by Virtuals (WIRE) Information 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/16104 Hvidbog: https://www.717ai.io/wire-litepaper Køb WIRE nu!

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 717ai by Virtuals (WIRE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 161.23K $ 161.23K $ 161.23K Samlet udbud $ 963.93M $ 963.93M $ 963.93M Cirkulerende forsyning $ 954.81M $ 954.81M $ 954.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 162.77K $ 162.77K $ 162.77K Alle tiders Høj: $ 0.0029766 $ 0.0029766 $ 0.0029766 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016886 $ 0.00016886 $ 0.00016886 Få mere at vide om 717ai by Virtuals (WIRE) pris

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 717ai by Virtuals (WIRE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIRE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIRE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIRE's tokenomics, kan du udforske WIRE tokens live-pris!

