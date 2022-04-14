717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomics

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i 717ai by Virtuals (WIRE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

717ai by Virtuals (WIRE) Information

717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai.

Officiel hjemmeside:
https://app.virtuals.io/virtuals/16104
Hvidbog:
https://www.717ai.io/wire-litepaper

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 717ai by Virtuals (WIRE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 161.23K
$ 161.23K$ 161.23K
Samlet udbud
$ 963.93M
$ 963.93M$ 963.93M
Cirkulerende forsyning
$ 954.81M
$ 954.81M$ 954.81M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 162.77K
$ 162.77K$ 162.77K
Alle tiders Høj:
$ 0.0029766
$ 0.0029766$ 0.0029766
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00016886
$ 0.00016886$ 0.00016886

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for 717ai by Virtuals (WIRE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WIRE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WIRE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WIRE's tokenomics, kan du udforske WIRE tokens live-pris!

WIRE Prisprediktion

Vil du vide, hvor WIRE måske er på vej hen? Vores WIRE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.