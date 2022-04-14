5th Scape ($5SCAPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i 5th Scape ($5SCAPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

5th Scape ($5SCAPE) Information 5thScape is a blockchain-powered VR gaming ecosystem that combines immersive 3D VR games, advanced VR hardware (headsets and ergonomic gaming chairs), and a native cryptocurrency, the 5SCAPE token. The platform offers users access to digital products like games, educational content, and movies while providing exclusive discounts and seamless transactions via its token. It also supports VR game developers with incentives, fostering innovation in the gaming metaverse. By integrating cutting-edge technology and decentralized finance, 5thScape aims to revolutionize virtual reality entertainment. Officiel hjemmeside: https://5thscape.com/ Hvidbog: https://docs.5thscape.com/whitepaper Køb $5SCAPE nu!

5th Scape ($5SCAPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 5th Scape ($5SCAPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Alle tiders Høj: $ 0.00239798 $ 0.00239798 $ 0.00239798 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002894 $ 0.0002894 $ 0.0002894 Få mere at vide om 5th Scape ($5SCAPE) pris

5th Scape ($5SCAPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 5th Scape ($5SCAPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $5SCAPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $5SCAPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $5SCAPE's tokenomics, kan du udforske $5SCAPE tokens live-pris!

$5SCAPE Prisprediktion Vil du vide, hvor $5SCAPE måske er på vej hen? Vores $5SCAPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $5SCAPE Tokens prisprediktion nu!

