5thScape is a blockchain-powered VR gaming ecosystem that combines immersive 3D VR games, advanced VR hardware (headsets and ergonomic gaming chairs), and a native cryptocurrency, the 5SCAPE token. The platform offers users access to digital products like games, educational content, and movies while providing exclusive discounts and seamless transactions via its token. It also supports VR game developers with incentives, fostering innovation in the gaming metaverse. By integrating cutting-edge technology and decentralized finance, 5thScape aims to revolutionize virtual reality entertainment.
5th Scape ($5SCAPE) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 5th Scape ($5SCAPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
5th Scape ($5SCAPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for 5th Scape ($5SCAPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal $5SCAPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange $5SCAPE tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår $5SCAPE's tokenomics, kan du udforske $5SCAPE tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.