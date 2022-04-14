4th Pillar FOUR (FOUR) Tokenomics Få vigtig indsigt i 4th Pillar FOUR (FOUR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

4th Pillar FOUR (FOUR) Information FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication. Officiel hjemmeside: https://the4thpillar.io/ Køb FOUR nu!

4th Pillar FOUR (FOUR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 4th Pillar FOUR (FOUR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.02K $ 45.02K $ 45.02K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 205.53M $ 205.53M $ 205.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 87.61K $ 87.61K $ 87.61K Alle tiders Høj: $ 0.07579 $ 0.07579 $ 0.07579 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002193 $ 0.0002193 $ 0.0002193 Få mere at vide om 4th Pillar FOUR (FOUR) pris

4th Pillar FOUR (FOUR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 4th Pillar FOUR (FOUR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOUR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOUR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOUR's tokenomics, kan du udforske FOUR tokens live-pris!

FOUR Prisprediktion Vil du vide, hvor FOUR måske er på vej hen? Vores FOUR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FOUR Tokens prisprediktion nu!

