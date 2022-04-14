4TB Coin (4TB) Tokenomics Få vigtig indsigt i 4TB Coin (4TB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

4TB Coin (4TB) Information 4TBank is a fully digital, innovative bank focused on the future of the financial system, which brings together the most modern and secure banking features in a single mobile application, providing full and real integration with crypto assets. With the help of the leading financial technology of the moment, 4TBank offers a complete and easy-to-use digital system so that customers can make their financial transactions with total security, transparency and guarantee. Officiel hjemmeside: https://www.4tbank.com/ Hvidbog: https://www.4tbank.com/4tbcoin/ Køb 4TB nu!

4TB Coin (4TB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 4TB Coin (4TB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.72K $ 42.72K $ 42.72K Alle tiders Høj: $ 0.002002 $ 0.002002 $ 0.002002 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00061029 $ 0.00061029 $ 0.00061029 Få mere at vide om 4TB Coin (4TB) pris

4TB Coin (4TB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 4TB Coin (4TB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 4TB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 4TB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 4TB's tokenomics, kan du udforske 4TB tokens live-pris!

4TB Prisprediktion Vil du vide, hvor 4TB måske er på vej hen? Vores 4TB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 4TB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!