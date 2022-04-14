4GENTIC (4GS) Tokenomics Få vigtig indsigt i 4GENTIC (4GS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

4GENTIC (4GS) Information The First Agent-to-Agent Data Brokerage Protocol For Upstream Source Intelligence Executive Summary In a digital landscape increasingly dominated by AI agents, access to authentic source data has become the new digital gold. The 4GS Protocol introduces a groundbreaking paradigm: the first-ever Agent-to-Agent (A2A) Data Brokerage system, specifically designed to capture, process, and distribute genuine source intelligence from fragmented data sources. Through a sophisticated network of AI agents working together, the protocol monitors, captures, and aggregates data across multiple platforms. This cross-platform approach ensures capture of authentic community signals at their source, rather than relying on downstream information. Our upstream data collection and distribution system allows AI agents to tap into interactions, decisions, and insights that are typically difficult to capture effectively. 4GS serves as a crucial upstream data provider in the AI agent ecosystem, ensuring that downstream agents, humans, and organizations can leverage unique source data effectively. 4GS not only delivers raw data but also performs semantic aggregations to produce context-aware insights, enabling users to make informed decisions. 4GS addresses a fundamental challenge in the AI industry by providing scalable access to authentic, real-time human intelligence through both raw data and actionable insights. Officiel hjemmeside: https://4gentic.com/ Hvidbog: https://4gentic.com/assets/docs/Litepaper_4GS_Protocol.pdf Køb 4GS nu!

4GENTIC (4GS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 4GENTIC (4GS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.19K $ 30.19K $ 30.19K Samlet udbud $ 988.13M $ 988.13M $ 988.13M Cirkulerende forsyning $ 988.13M $ 988.13M $ 988.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.19K $ 30.19K $ 30.19K Alle tiders Høj: $ 0.00338209 $ 0.00338209 $ 0.00338209 Alle tiders Lav: $ 0.00002645 $ 0.00002645 $ 0.00002645 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om 4GENTIC (4GS) pris

4GENTIC (4GS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 4GENTIC (4GS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 4GS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 4GS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 4GS's tokenomics, kan du udforske 4GS tokens live-pris!

