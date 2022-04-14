4 Next Unicorn (NXTU) Tokenomics Få vigtig indsigt i 4 Next Unicorn (NXTU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

4 Next Unicorn (NXTU) Information 4 Next Unicorn (NXTU) is a transactional token created on Binance smartchain and it is Serves As A Bridge Between Entrepreneurs And Investors, Supporting Innovation And Providing Investment Opportunities. It Creates A Fair Ecosystem With Features Like Democratic Voting And Revenue Sharing. By Offering Team Support To Entrepreneurs, It Enables Brand Identity Formation And Growth Opportunities. Officiel hjemmeside: https://www.4nextunicorn.com/ Hvidbog: https://4nextunicorn.com/4NextUnicornWhitepaper.pdf Køb NXTU nu!

4 Next Unicorn (NXTU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 4 Next Unicorn (NXTU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 263.10K $ 263.10K $ 263.10K Alle tiders Høj: $ 0.03882154 $ 0.03882154 $ 0.03882154 Alle tiders Lav: $ 0.00016003 $ 0.00016003 $ 0.00016003 Nuværende pris: $ 0.00263105 $ 0.00263105 $ 0.00263105 Få mere at vide om 4 Next Unicorn (NXTU) pris

4 Next Unicorn (NXTU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 4 Next Unicorn (NXTU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NXTU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NXTU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NXTU's tokenomics, kan du udforske NXTU tokens live-pris!

NXTU Prisprediktion Vil du vide, hvor NXTU måske er på vej hen? Vores NXTU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NXTU Tokens prisprediktion nu!

