MOON (2MOON) Tokenomics Få vigtig indsigt i MOON (2MOON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MOON (2MOON) Information MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. Officiel hjemmeside: https://moon.ws/ Hvidbog: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E Køb 2MOON nu!

MOON (2MOON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MOON (2MOON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 81.89K $ 81.89K $ 81.89K Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 43.47B $ 43.47B $ 43.47B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 188.40K $ 188.40K $ 188.40K Alle tiders Høj: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Alle tiders Lav: $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 Nuværende pris: $ 0.000001884 $ 0.000001884 $ 0.000001884 Få mere at vide om MOON (2MOON) pris

MOON (2MOON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MOON (2MOON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 2MOON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 2MOON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 2MOON's tokenomics, kan du udforske 2MOON tokens live-pris!

MOON (2MOON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for 2MOON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk 2MOON prishistorikken nu!

2MOON Prisprediktion Vil du vide, hvor 2MOON måske er på vej hen? Vores 2MOON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 2MOON Tokens prisprediktion nu!

