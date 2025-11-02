UdvekslingDEX+
Den direkte 24K Gold PEPE pris i dag er 0.0000917 USD. Følg med i realtid GOLDPEPE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GOLDPEPE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GOLDPEPE

GOLDPEPE Prisinfo

Hvad er GOLDPEPE

GOLDPEPE Tokenomics

GOLDPEPE Prisprognose

24K Gold PEPE Logo

24K Gold PEPE Pris (GOLDPEPE)

Ikke noteret

1 GOLDPEPE til USD direkte pris:

--
----
-1.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:45:03 (UTC+8)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00009155
$ 0.00009155$ 0.00009155
24H lav
$ 0.00009263
$ 0.00009263$ 0.00009263
24H høj

$ 0.00009155
$ 0.00009155$ 0.00009155

$ 0.00009263
$ 0.00009263$ 0.00009263

$ 0.00014293
$ 0.00014293$ 0.00014293

$ 0.00008361
$ 0.00008361$ 0.00008361

--

-1.00%

-2.66%

-2.66%

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) realtidsprisen er $0.0000917. I løbet af de sidste 24 timer har GOLDPEPE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00009155 og et højdepunkt på $ 0.00009263, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOLDPEPEs højeste pris nogensinde er $ 0.00014293, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008361.

Når det gælder kortsigtet performance, GOLDPEPE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -1.00% i løbet af 24 timer og -2.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Markedsinformation

$ 91.69K
$ 91.69K$ 91.69K

--
----

$ 91.69K
$ 91.69K$ 91.69K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,785.275677
999,959,785.275677 999,959,785.275677

Den nuværende markedsværdi på 24K Gold PEPE er $ 91.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOLDPEPE er 999.96M, med et samlet udbud på 999959785.275677. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 91.69K.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af 24K Gold PEPE til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af 24K Gold PEPE til USD $ -0.0000271762.
I de sidste 60 dage var prisændringen af 24K Gold PEPE til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af 24K Gold PEPE til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.00%
30 dage$ -0.0000271762-29.63%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

24K Gold PEPE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for 24K Gold PEPE.

Tjek 24K Gold PEPE prisprediktion nu!

GOLDPEPE til lokale valutaer

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Tokenomics

At forstå tokenomics for 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GOLDPEPE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Hvor meget er 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) værd i dag?
Den direkte GOLDPEPE pris i USD er 0.0000917 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GOLDPEPE til USD pris?
Den aktuelle pris på GOLDPEPEtil USD er $ 0.0000917. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af 24K Gold PEPE?
Markedsværdien for GOLDPEPE er $ 91.69K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GOLDPEPE?
Den cirkulerende forsyning af GOLDPEPE er 999.96M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GOLDPEPE?
GOLDPEPE opnåede en ATH-pris på 0.00014293 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GOLDPEPE?
GOLDPEPE så en ATL-pris på 0.00008361 USD.
Hvad er handelsvolumen for GOLDPEPE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GOLDPEPE er -- USD.
Bliver GOLDPEPE højere i år?
GOLDPEPE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GOLDPEPE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

