23 Turtles (AI23T) Tokenomics Få vigtig indsigt i 23 Turtles (AI23T), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

23 Turtles (AI23T) Information Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T Officiel hjemmeside: https://www.coralprotocol.org Køb AI23T nu!

23 Turtles (AI23T) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 23 Turtles (AI23T), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.05K $ 16.05K $ 16.05K Samlet udbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerende forsyning $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.05K $ 16.05K $ 16.05K Alle tiders Høj: $ 0.00587406 $ 0.00587406 $ 0.00587406 Alle tiders Lav: $ 0.00001264 $ 0.00001264 $ 0.00001264 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om 23 Turtles (AI23T) pris

23 Turtles (AI23T) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 23 Turtles (AI23T) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AI23T tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AI23T tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AI23T's tokenomics, kan du udforske AI23T tokens live-pris!

