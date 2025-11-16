200Million (200M) Tokenomics
200Million (200M) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 200Million (200M), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
200Million (200M) Information
$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.
200Million (200M) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for 200Million (200M) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal 200M tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange 200M tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår 200M's tokenomics, kan du udforske 200M tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken
